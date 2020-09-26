Какие продукты помогут избавиться от жировых отложений в области живота?

CentralAsia (CA) - Согласно научным исследованиям и экспертам в области здравоохранения, употребление большего количества растворимой клетчатки может помочь избавиться от жировых отложений в области живота, пишет автор статьи в газете Rai Al Youm.

Пищевые волокна делятся на два типа: нерастворимые и растворимые. Они по-разному взаимодействуют с водой в организме: нерастворимые волокна не смешиваются с водой и действуют как гель. Этот вид клетчатки способствует здоровому стулу и позволяет ему легко проходить через кишечник.

Растворимая клетчатка смешивается с водой, образуя массу, замедляющую процесс пищеварения.

Когда растворимая клетчатка достигает толстой кишки, она ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью. Эти жирные кислоты являются основным источником питания клеток толстой кишки.

Как показывают результаты исследований, короткоцепочечные жирные кислоты помогают повысить уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они помогают уменьшить объем висцерального жира за счет подавления аппетита.

Опубликованное в журнале Obesity исследование подтвердило эти данные: на каждые дополнительные 10 граммов растворимой клетчатки в день, висцеральный жир сокращался на 3,7%.

По словам доктора медицины Кристин Херстон, доцента кафедры внутренних болезней в Wake Forest Baptist, 10 граммов растворимой клетчатки можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка или полстакана фасоли.

Другие источники растворимой клетчатки — это овес, овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника и картофель.

Тем самым клетчатка обеспечивает бактериям идеальную питательную среду, а они помогают в таких процессах, как производство витаминов и переработка отходов.

Существует множество видов бактерий, и большее разнообразие кишечных бактерий снижает риск развития диабета 2 типа, инсулинорезистентности и болезней сердца.

Чем больше растворимой клетчатки вы употребляете в пищу, тем больше в вашем организме бактерий и лучше состояние здоровье. Вдобавок ко всему, она помогает избавиться от жира в области живота, утверждает автор.

Поскольку организм не может усвоить клетчатку, она попадает в кишечник практически без изменений. Оказавшись там, специфические ферменты кишечных бактерий могут переваривать растворимую клетчатку. Это важный способ поддержания оптимального здоровья кишечными бактериями.

Растворимая клетчатка действует как жизненно важное питательное вещество для бактерий. Процесс переваривания и расщепления растворимой клетчатки называется ферментацией.

Что касается преимуществ употребления в пищу большего количества растворимой клетчатки для сжигания жировых отложений в районе живота, издание Medical News Today сообщает: «Растворимая клетчатка помогает снизить абсорбцию жира и контролировать вес. В виде густого геля растворимая клетчатка блокирует усвоение жиров. Она также стабилизирует уровень сахара в крови, снова предотвращая всасывание жиров, и замедляет скорость переваривания других питательных веществ, включая углеводы. Как следствие, пища, содержащая растворимую клетчатку, с меньшей вероятностью вызывает скачки в уровне сахара в крови».