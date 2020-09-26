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  27 сентября 2020
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В Минске проходят задержания протестующих. Видео, фото
Минск, 26 сентября
Минск, 26 сентября
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  В Минске в два часа дня по местному времени началась еженедельная женская акция протеста. Ее участниц сразу стали задерживать.

Как пишет белорусский портал Tut.By, пять микроавтобусов с силовиками в оливковой форме приехали на Комаровский рынок, где и проходит акция.


Несмотря на задержания, женский марш продолжается. Протестующие скандируют «Уходи!» и «Сам ты крыса!». Участники смогли собраться в колонну и вышли на проспект Независимости.

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