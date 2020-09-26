В Минске проходят задержания протестующих. Видео, фото

Минск, 26 сентября // Tut.by

CentralAsia (CA) - В Минске в два часа дня по местному времени началась еженедельная женская акция протеста. Ее участниц сразу стали задерживать.



Как пишет белорусский портал Tut.By, пять микроавтобусов с силовиками в оливковой форме приехали на Комаровский рынок, где и проходит акция.





Несмотря на задержания, женский марш продолжается. Протестующие скандируют «Уходи!» и «Сам ты крыса!». Участники смогли собраться в колонну и вышли на проспект Независимости.