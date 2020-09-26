В Москве снова вводятся ограничения из-за коронавируса

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CentralAsia (CA) - В Москве с 28 сентября из-за роста случаев коронавируса вводится ряд ограничений. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу опубликовал указ, в котором призвал людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, а руководителей организаций и предприятий перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Мэр отметил, что рекомендации должны выполняться без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей. Также он порекомендовал работающим людям из групп риска перейти на удаленку или взять отпуск.

«Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности», - говорится в обращении Собянина, опубликованном на сайте московского мэра.

Собянин призвал москвичей к дисциплине и ответственности, а также к строгому соблюдению мер защиты и социального дистанцирования в общественных местах. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация сильно отличается от весеннего пика заболеваемости, поскольку москвичи приобрели привычки, помогающие защититься от заражения а доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.