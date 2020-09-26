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  27 сентября 2020
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Туризм какой страны наиболее пострадал от коронавируса?

CentralAsia (CA) -  Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, вызванного распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Они составили рейтинг на основе доли турсектора в ВВП государства.

  • Оказалось, что больше всего зависят от доходов от индустрии путешествий Мальдивы. Там доля туротрасли в ВВП достигает 38,9%.
  • Британские Виргинские острова – их девять – расположены в Карибском море, в 64 километрах к востоку от Пуэрто-Рико. Правительство закрыло их для посетителей 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33%.
  • Более четверти доходов бюджета Макао — особого административного района КНР – приносит туризм. Его доля в ВВП – 28%.
  • Аруба — голландский остров в Карибском море. За время пандемии там был зарегистрирован всего 101 случай коронавируса. Эта территория получает от туризма 27,6% ВВП.
  • Вануату — остров, расположенный на юге Тихого океана. Правительство закрыло границы и запретил полеты даже между островами 26 марта. Доля туризма в ВВП – 18,1%.
  • Кабо-Верде — остров в Атлантическом океане, доходы от туризма там достигают 17,7 процентов ВВП. На карибском острове Сент-Люсия доля туризма в ВВП – 15,6%, в Белизе – 15%, а на Фиджи и на Мальте – по 14%.
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