Туризм какой страны наиболее пострадал от коронавируса?

CentralAsia (CA) - Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, вызванного распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Они составили рейтинг на основе доли турсектора в ВВП государства.

Оказалось, что больше всего зависят от доходов от индустрии путешествий Мальдивы. Там доля туротрасли в ВВП достигает 38,9%.

Британские Виргинские острова – их девять – расположены в Карибском море, в 64 километрах к востоку от Пуэрто-Рико. Правительство закрыло их для посетителей 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33%.

Более четверти доходов бюджета Макао — особого административного района КНР – приносит туризм. Его доля в ВВП – 28%.

Аруба — голландский остров в Карибском море. За время пандемии там был зарегистрирован всего 101 случай коронавируса. Эта территория получает от туризма 27,6% ВВП.

Вануату — остров, расположенный на юге Тихого океана. Правительство закрыло границы и запретил полеты даже между островами 26 марта. Доля туризма в ВВП – 18,1%.