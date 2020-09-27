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  27 сентября 2020
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Число заболевших коронавирусом в Таджикистане превысило 9,6 тыс. человек

CentralAsia (TJ) -  За последние сутки в Таджикистане зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 97 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 44 человека выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9605 человек, из них выздоровели 8385 пациентов, скончались 75 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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