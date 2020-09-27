На утро 27 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 64 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;



- город Нур-Султан - 10;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Карагандинская область - 4;

- Атырауская область - 4;

- Павлодарская область - 4;



- город Алматы - 3;

- Костанайская область - 3;



- Актюбинская область - 2;



- Алматинская область - 2;



- Жамбылская область - 2;



- Западно-Казахстанская область - 2;



- Мангистауская область - 2.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 723 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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