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  27 сентября 2020
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На утро 27 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 64 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;

- город Нур-Султан - 10;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Карагандинская область - 4;

- Атырауская область - 4;

- Павлодарская область - 4;

- город Алматы - 3;

- Костанайская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- Алматинская область - 2;

- Жамбылская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 723 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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