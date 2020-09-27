На утро 27 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 64 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 17;
- город Нур-Султан - 10;
- Северо-Казахстанская область - 5;
- Акмолинская область - 4;
- Карагандинская область - 4;
- Атырауская область - 4;
- Павлодарская область - 4;
- город Алматы - 3;
- Костанайская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- Алматинская область - 2;
- Жамбылская область - 2;
- Западно-Казахстанская область - 2;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 723 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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