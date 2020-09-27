Британцы протестуют против нового карантина из-за коронавируса

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CentralAsia (CA) - В центре Лондона, на Трафальгарской площади, в субботу собралась очередная демонстрация протеста против вводимых властями ограничительных мер.

Как пишет ВВС, четверть населения страны вновь оказалась под частичным локдауном из-за роста заражений, и есть вероятность, что эта же участь постигнет столицу Великобритании.

Полиция призвала протестующих соблюдать меры дистанцирования и сообщила, что не будет мириться с антисоциальными выходками после того, как ровно неделю назад, во время схожей демонстрации в центре Лондона, часть протестовавших вступила в потасовки с полицейскими, что привело к десяткам задержаний.

Полицейские использовали дубинки, после того как демонстранты стали закидывать их пластиковыми бутылками с водой. Увечья получили не менее трех демонстрантов и четверо полицейских. 10 человек были задержаны.

В Англии сейчас действует «Правило шести», по которому нельзя собираться на частные мероприятия в большем составе.

Однако в некоторых районах и регионах действуют более жесткие ограничения, в частности, с субботы в городах Лидс, Виган, Стокпорт и Блэкпул запрещено встречаться - как внутри помещений, так и в собственных садиках - людям, проживающим по разным адресам.