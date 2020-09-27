За ночь в Узбекистане выявили 179 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане минувшей ночью количество зараженных коронавирусом увеличилось на 179 человек, общее количество пациентов составило 55 132 человека.



Новые случаи выявлены 7 регионах страны:



- 97 человек в Ташкенте;



- 27 человек в Наманганской области;



- 17 человек в Самаркандской области;



- 12 человек в Сурхандарьинской области;



- 12 человек в Ферганской области;



- 7 человек в Республике Каракалпакстан;

- 7 человек в Ташкентской области.