За ночь в Узбекистане выявили 179 новых зараженных коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 11:33, 27 сентября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане минувшей ночью количество зараженных коронавирусом увеличилось на 179 человек, общее количество пациентов составило 55 132 человека.
Новые случаи выявлены 7 регионах страны:
- 97 человек в Ташкенте;
- 27 человек в Наманганской области;
- 17 человек в Самаркандской области;
- 12 человек в Сурхандарьинской области;
- 12 человек в Ферганской области;
- 7 человек в Республике Каракалпакстан;
- 7 человек в Ташкентской области.