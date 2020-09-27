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  27 сентября 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 179 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане минувшей ночью количество зараженных коронавирусом увеличилось на 179 человек, общее количество пациентов составило 55 132 человека.

Новые случаи выявлены 7 регионах страны:

- 97 человек в Ташкенте;

- 27 человек в Наманганской области;

- 17 человек в Самаркандской области;

- 12 человек в Сурхандарьинской области;

- 12 человек в Ферганской области;

- 7 человек в Республике Каракалпакстан;

- 7 человек в Ташкентской области.

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