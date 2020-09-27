Эксперт рассказал, приводит ли употребление сахара к раку

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CentralAsia (CA) - В статье, опубликованной на сайте международной телекомпании Al Jazeera эксперты рассказали, приводит ли употребление сахара к раку? Какова его суточная норма? Помогает ли отказ от сахара при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями?

В первой части статьи говорится о взаимосвязи между употреблением сахара и развитием рака, а во второй — о его влиянии на тех, кто уже имеет онкологическое заболевание.

Отмечается, что вся предоставленная информация предназначена для общего ознакомления и не может заменить консультации с врачом, следование его рекомендациям и лечение.

Развитие диабета и рака

Взаимосвязь между употреблением сахара и раком неоднозначна. Согласно сайту клиники Mayo, существуют данные, что употребление большого количества сахара повышает риск развития некоторых видов рака, включая рак пищевода.

Как отмечает клиника, большое количество сахара в рационе приводит к увеличению веса и повышению риска ожирения и диабета и, как следствие, развитию рака.

Тем временем согласно специалистам Онкологического центра имени М.Д. Андерсона Техасского университета, есть исследования доказывающие, что употребление сахаросодержащих продуктов не обязательно способствует возникновению онкологических заболеваний. Тем не менее оно может заметно повлиять на вес, что и повышает риск развития рака и других заболеваний.

Следует ли избегать сахара? На этот вопрос ответила Ирма Леви, эксперт упомянутого центра и диетолог-исследователь в области поведенческих наук: «Нет, но ежедневное злоупотребление этим продуктом может привести к увеличению веса. Вместе с недостаточным объемом физической нагрузки оно может повысить риск развития рака».

12 видов рака

По мнению Американского института исследований раковых заболеваний, после отказа от курения поддержание здорового веса — это самое важное, что можно сделать для предотвращения развития рака.

Избыток жира в организме связан с повышенным риском развития следующих 12 видов рака.

— Рак молочной железы (после менопаузы)

— Рак толстой и прямой кишки

— Рак матки

— Рак пищевода

— Рак желчного пузыря

— Рак почки

— Рак печени

— Рак полости рта, глотки и гортани

— Рак яичника

— Рак поджелудочной железы

— Рак предстательной железы

— Рак желудка

Канадское онкологическое общество подтверждает, что употребление большего количества сахаросодержащих продуктов повышает шансы набрать вес. Согласно результатам исследований, именно ожирение увеличивает риск развития рака. Кроме того, они могут вызвать гормональные изменения, что также способствует развитию онкологических заболеваний.

Организация отмечает, что оптимальный вес варьируется от человека к человеку, поэтому нужно всегда обсуждать этот вопрос со своим лечащим врачом.

Какова рекомендуемая доза сахара?

Какое количество сахара безопасно для нашего здоровья? По данным Онкологического центра имени Андерсона Техасского университета, женщинам следует съедать не более 6 чайных ложек в день (25 граммов), а мужчинам — не более 9 чайных ложек в день (36 граммов).

Речь идет не только о столовом сахаре, но и других его источниках, включая сахаросодержащие напитки, торты, печенье, пироги и мороженое. Такие продукты, как соусы для пасты, салатные заправки и консервированные овощи также содержат сахар.

Поэтому очень важно изучать этикетки продуктов и искать в их составе скрытый сахар. Если слово «сахар» указано в качестве первого ингредиента, это первый признак, что продукт содержит большое его количество.

Как отмечает Онкологический центр доктора Андерсона, в составе некоторых сладких продуктов сахар не значится, так как он может скрываться под другими названиями. Приведем ниже несколько скрытых «сладких» слов, которые следует искать на этикетке.

— Фруктоза (фруктовый сахар)

— Лактоза (молочный сахар)

— Сахароза (из фруктозы и глюкозы)

— Мальтоза (солодовый сахар)

— Глюкоза

— Декстроза

Таким образом, суть взаимосвязи сахара с возникновением онкологических заболеваний можно обозначить следующим образом: в целом прямой связи между ними нет, но ежедневное употребление большого количества сахара может привести к увеличению веса. Ожирение и отсутствие физических упражнений могут повысить шансы развития рака.

Помогает ли отказ от сахара в лечении рака?

Переходим ко второй части материала, которая касается употребления сахара людьми, уже заболевшими раком. Вот что об этом говорят в клинике Mayo: «Гипотеза, что людям с онкологическими заболеваниями не следует есть сахар, так как он может ускорить развитие рака, — это миф».

При этом есть необходимость в дополнительных исследованиях для изучения взаимосвязи между сахаром, режимом питания и раком. Все типы клеток, в том числе раковые, зависят от глюкозы в крови как источника питания. В то же время питание раковых клеток большим количеством глюкозы не заставляет их расти быстрее, и точно так же лишение раковых клеток глюкозы не замедляет их рост.

Хотя многие считают, что отказ от сахара помогает вылечить рак посредством так называемого «голодания раковых клеток», вред от этой диеты может оказаться больше пользы.

В статье, опубликованной во французской газете Le Figaro, Сесиль Тиберт пишет, что отказ от сахара и соблюдение диеты, основанной на фруктовых и овощных соках, стало одним из методов, продвигаемых в качестве эффективного способа блокировать раковые клетки и лишать их питательных веществ, стимулирующих рост. Однако научных доказательств этому нет.

Данная диета подразумевает отказ от всех источников сахара, включая фрукты, хлеб, рис и макаронные изделия. Считается, что это лишает раковые клетки углеводов — топлива, которое позволяет им расти и размножаться.

Диета, ухудшающая состояние пациента

Доказано ли это предположение научно? «Не существует диеты, которая могла бы уменьшить опухоль без сопутствующего лечения. Это предположение никогда не получало научных доказательств», - говорит доктор Бруно Ренар, руководитель отдела питания Института онкологии Гюстава Русси в Париже.

По словам доктора, раковые клетки обладают как минимум в 10 раз большей способностью, чем нормальные клетки, к поглощению глюкозы, но не только эти клетки питаются глюкозой. На самом деле глюкоза необходима всем клеткам тела, а некоторые из них зависят от нее практически полностью.

Поэтому, как утверждает доктор Ренар, диета, где сахар полностью отсутствует, может нанести большой вред здоровью, поскольку недостаток питательных веществ и потеря веса приводят к ухудшению состояния пациента, больного раком. Согласно результатам исследований, чем меньше мышечная масса, тем менее эффективно лечение, а мышцы почти полностью питаются глюкозой.

По мнению французского специалиста, мышцы разрушаются, когда не получают глюкозу, что приводит к мышечной дистрофии, или саркопении, и, следовательно, отказ от сахара дает противоположный эффект и способствует ухудшению состояния пациента.

Обычное питание

Когда болезнь поражает организм пациентов с раком, они теряют вес автоматически, поэтому исключение сахара из рациона приводит к дополнительному снижению веса и ухудшению здоровья.

«Раковые клетки способны посылать удаленные сигналы другим органам, таким как жировая ткань и мышцы, чтобы получить необходимые ресурсы», - объясняет Алиса Каре, эксперт Национального центра научных исследований Франции и директор одного из проектов Центра исследований рака в Марселе. По этой причине некоторые пациенты страдают от значительной потери веса после постановки диагноза: жировая масса в их теле сокращается, как и мышечная.

Как поясняет доктор Ренар, раковые клетки обладают очень высокой способностью к адаптации. Когда они не находят достаточного количества глюкозы в организме, они могут быстро находить другие источники энергии, такие как аминокислоты или свободные жирные кислоты, циркулирующие в крови.

В свою очередь, Каре считает, что отказ от сахара — это невыполнимая задача для борьбы с раковыми клетками, поскольку эти клетки черпают питание из окружения, то есть источником их питания становятся здоровые клетки.

Таким образом, в период лечения больным раком лучше придерживаться естественной и сбалансированной диеты, насколько это возможно, и отказаться от идеи абсолютного исключения сахара из рациона.

Доктор Ренар приходит к следующему выводу: «Чем больше пациент ест обычную пищу, тем больше у него шансов сохранить мышечную массу и тем ниже риск негативных эффектов, связанным с лечением».