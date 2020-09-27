Европа готовится ко второй волне коронавируса

CentralAsia (CA) - В Лондоне на этих выходных вновь прошла акция противников масочного режима и карантинных, введенных из-за пандемии. Акция собрала несколько тысяч человек, были даже зафиксированы стычки с полицией, сообщает Euronews.

В Великобритании на этой неделе был поставлен очередной антирекорд — почти 7 тыс новых случаев заражения коронавирусом. Речь идет о самом большом приросте заболевших за один день после того, как был пройден весенний пик пандемии.

На этом фоне премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении новых мер и увеличении сразу на 30% взноса Великобритании в бюджет Всемирной организации здравоохранения в ближайшие несколько лет.

Тем временем Франция готовится к новой волне. Самая тревожная ситуация наблюдается в Марселе, втором по величине городе страны. Начиная с понедельника все бары и рестораны в Марселе будут вновь закрыты, пока на две недели, однако в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, рестриктивные меры могут быть продлены.

В Испании ситуация не лучше. Летом санитарные меры здесь были смягчены, в страну хлынул поток туристов. На этом фоне власти различных регионах Испании констатировали значительный рост темпов распространения коронавируса. Теперь вводятся локальные карантины, в областях едва открывшись вновь закрываются школы. Всего с начала пандемии в королевстве было выявлено более 716 тысяч случаев заражения COVID.