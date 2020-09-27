В России за сутки коронавирус выявлен у 7867 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2077 (26,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 151 438 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 45,1 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 379 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 220 195 человек.



