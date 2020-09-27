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  27 сентября 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 20,3 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 99 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 18 и Санкт-Петербурге – 9.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 324 человек. Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заразились 1 151 438 человек, из них вылечились 943 218 человек, под медицинским наблюдением остаются 220 195 пациентов.

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