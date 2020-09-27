Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана: Стороны обвиняют друг друга в эскалации

Бой на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджан

CentralAsia (CA) - Армения и Азербайджан выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об объявлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации из-за конфликта.



«Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации. Призываю прилагаемый к войскам персонал представить свои территориальные военные комиссии. Ради родины, ради победы», - написал Пашинян в Фейсбуке.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.