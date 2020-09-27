[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана: Стороны обвиняют друг друга в эскалации
Бой на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджан
Бой на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджан

CentralAsia (CA) -  Армения и Азербайджан выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об объявлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации из-за конфликта.

«Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации. Призываю прилагаемый к войскам персонал представить свои территориальные военные комиссии. Ради родины, ради победы», - написал Пашинян в Фейсбуке.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

print
  • За сутки в Казахстане от коронавирусной пневмонии скончались 2 человека
  • В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 136 человек
  • Эксперт рассказал, приводит ли употребление сахара к раку


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com