Модный дом Fendi выпустил дизайнерские макароны. Фото

CentralAsia (CA) - Итальянский дом моды Fendi выпустил брендированную пасту в виде логотипа компании, сдвоенной буквы F. Об этом сообщил дизайнер Ким Джонс.

Такие же фотографии пасты появились в соцсетях модных редакторов дома. Пачки были упакованы в белые коробки с логотипом.

Будет ли Fendi выпускать новый тираж пасты, пока неизвестно. Однако несколько экземпляров были выложены на платформе Grailed за 70 долларов.

Модное шоу бренда прошло в рамках Недели моды в Милане, а показ Fendi стал одним из первых в режиме офлайн.