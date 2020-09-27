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  28 сентября 2020
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Модный дом Fendi выпустил дизайнерские макароны. Фото

CentralAsia (CA) -  Итальянский дом моды Fendi выпустил брендированную пасту в виде логотипа компании, сдвоенной буквы F. Об этом сообщил дизайнер Ким Джонс.

Такие же фотографии пасты появились в соцсетях модных редакторов дома. Пачки были упакованы в белые коробки с логотипом.

Будет ли Fendi выпускать новый тираж пасты, пока неизвестно. Однако несколько экземпляров были выложены на платформе Grailed за 70 долларов.

Модное шоу бренда прошло в рамках Недели моды в Милане, а показ Fendi стал одним из первых в режиме офлайн.

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