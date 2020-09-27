В Минске ОМОН задерживает протестующих. Фото

Минск, 27 сентября // Tut.By

CentralAsia (CA) - В Беларуси со дня проведения президентских выборов люди продолжают выходить на акции протеста.

Сегодня на воскресной акции в районе гостиницы Юбилейная в Минске начались задержания, люди не сопротивляются, пишет белорусский портал Tut.By.

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После задержаний люди отошли от гостиницы на улицу Мельникайте. К силовикам пришло подкрепление, отмечает портал.



Часть людей стоят у Свислочи, со стороны гостиницы Беларусь. Они скандируют «Жыве Беларусь». Некоторые достали красно-белые зонты.