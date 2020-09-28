В Монголии развивается французский турбизнес

CentralAsia (MNG) - Пришло время начать планировать путешествие на 2021 год, на всю жизнь остановиться в роскошной юрте (гэр) в далеких степях Монголии. С мая по сентябрь французский глобалист Фредерик Роман-Одеруа курирует временные лагеря, которые позволяют жить как бы заодно с местными жителями.

Туристы спят в традиционных круглых юртах с четырехместными кроватями, удобной мебелью (и, в паре минут ходьбы на улице, сухими туалетами без запаха; вместо душа вам приносят водосберегающие влажные полотенца, ароматизированные сосновыми иглами). В отдельной юрте находится ресторан.





Все блюда готовятся на месте кулинарной командой во главе с шеф-поваром из дворца президента Монголии. На завтрак подают домашний хлеб и круассаны.

Обед и ужин на выбор — международный или монгольский, скажем, хорхог, местная баранина, приготовленная на горячих камнях — никаких проблем с безглютеновой или другой диетой, - говорит Роман-Хаудрой, который объясняет, что все продукты привозятся из столицы Монголии, которая находится на расстоянии 180 км. В стоимость входит завтрак, и очень популярны тарифы по системе «все включено»: алкоголь с доплатой варьируется от местного пива за 4 доллара США до лучшего шампанского.

Большинство гостей, которые часто путешествуют семьями со своими детьми, проводят в Sweet Gobi Geolodge как минимум две ночи. Дневное время предназначено для катания на верблюдах и лошадях, стрельбы из лука, пеших прогулок и посещения монастырей (камеры можно заряжать повторно, а Wi-Fi предоставляется по запросу).

Как правило, после Sweet Gobi Geolodge гости отправляются в один из лагерей Step’In Asia с другими пейзажами, фауной и флорой.

По словам Фредерика Романа-Одеруа, лучший способ для иностранных гостей спланировать всю поездку — это прилететь через Пекин, что позволяет проехать до 144 часов без визы, что более чем достаточно для этого маршрута. MIAT Mongolian Airlines выполняет 43 рейса Пекин — Улан-Батор каждый месяц, и есть несколько других перевозчиков. Время полета составляет чуть более двух часов. Из Улан-Батора до лагеря сядете на частный самолет или на машину (3,5 часа езды).

Фредерик Роман-Одеруа настаивает на том, что его лагеря не наносят вреда ландшафту. В конце каждого сезона юрты и другие сооружения тщательно разбираются, а компоненты хранятся в контейнерах до следующего года — на переделку лагеря уходит неделя. Местные жители, работающие в Step’In Asia, ценят, что вместо аренды компания платит в общественный фонд, поддерживающий образование и обучение.

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