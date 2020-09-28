Монголия репатриирует граждан из Европы из-за второй волны коронавируса

CentralAsia (MNG) - Монголия репатриировала 209 своих граждан из Европы, где вторая волна пандемии коронавируса уже вызывает тревогу. Чартерный рейс из немецкого города Франкфурт приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе рано утром в четверг.

Среди пассажиров были беременные женщины, пожилые и больные люди, дети, а также люди с финансовыми или другими трудностями. В соответствии с правилами, они содержатся в специальных учреждениях изоляции на 21 день.

После приостановки международных коммерческих рейсов в самом начале пандемии COVID-19 Монголия чартерными рейсами, поездами и автобусами привезла домой более 23 000 граждан из разных стран мира.

На данный момент в Монголии зарегистрировано 313 случаев заболевания COVID-19, все — завозные. О местных передачах или смертельных случаях в стране не сообщалось.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения