[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия репатриирует граждан из Европы из-за второй волны коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Монголия репатриировала 209 своих граждан из Европы, где вторая волна пандемии коронавируса уже вызывает тревогу. Чартерный рейс из немецкого города Франкфурт приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе рано утром в четверг.

Среди пассажиров были беременные женщины, пожилые и больные люди, дети, а также люди с финансовыми или другими трудностями. В соответствии с правилами, они содержатся в специальных учреждениях изоляции на 21 день.

После приостановки международных коммерческих рейсов в самом начале пандемии COVID-19 Монголия чартерными рейсами, поездами и автобусами привезла домой более 23 000 граждан из разных стран мира.

На данный момент в Монголии зарегистрировано 313 случаев заболевания COVID-19, все — завозные. О местных передачах или смертельных случаях в стране не сообщалось.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Небоскреб в Абу-Даби окрасили в цвета флага Туркменистана
  • Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей
  • В Украине за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com