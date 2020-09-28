Туристический сектор в Монголии стал пассивным из-за пандемии

CentralAsia (MNG) - Туризм — одна из первых отраслей, на которую влияет закрытие границ стран и закрытие всех международных рейсов.

В начале февраля Монголия была первой страной, которая предприняла решительные шаги по предотвращению распространения коронавируса, внедрив расширенные меры готовности и подготовки к чрезвычайным ситуациям.

В результате карантинных мер, продлившихся семь месяцев, многие предприятия столкнулись с финансовыми трудностями. В частности, туристический сектор Монголии сильно страдает из-за закрытия большинства туристических лагерей.

В Монголии туризм — сезонный бизнес. В Монголии действуют 574 туристических лагеря; 400 из них активны. Таким образом, туристические предприятия не могут воспользоваться льготным кредитом под названием «Зеленые кредиты», предоставляемым правительством из-за отсутствия твердых вкладов.

Один турист создает рабочие места в Монголии в среднем для 10 человек. Правительство поставило себе цель привлечь один миллион иностранных туристов и заработать один миллиард долларов США от туризма в 2020 году. Однако это невыполнимая миссия в условиях пандемии.

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