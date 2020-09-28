Ким Чен Ын отправил ответное послание президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Ким Чен Ын, председатель Комиссии по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) направил ответное послание президенту Монголии Халтмаа Баттулге.

«Выражаю глубокую признательность за искренние поздравления, высказанные вами по случаю 72-й годовщины основания КНДР.

Выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут неизменно укрепляться и развиваться», - передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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