Сосновый лес Тужийн Нарс полностью избежал опасности исчезновения

CentralAsia (MNG) - Национальный парк Тужийн Нарс (сосновый лес), расположенный в сомонах Шаамар и Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ в Монголии, сильно пострадал от пожара и спекулянтов. За последние годы было восстановлено около 7500 га, из которых 40-50% восстановлены естественным путем.

Сосновый лес Тужийн Нарс уникален по своему естественному строению и является продолжением юго-восточной оконечности Великой сибирской тайги и хребта Хэнтий.





Тужийн Нарс — это сосновый лес с песчаными почвами на равнинах, среди которых преобладают обычные сосны.

На этом месте более десяти лет назад росло всего несколько сосен, теперь это место превратилось в сосновый лес. В будущем этот лес, несомненно, станет более густым и продолжит играть важную роль в естественной экосистеме Монголии.

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