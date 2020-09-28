Валютные резервы Монголии достигают $3,6 млрд

CentralAsia (MNG) - Увеличение экспорта предотвратило резкое обесценение тугрика (монгольская валюта) на фоне сокращения экспорта и замедления притока иностранной валюты, говорится в новом исследовании Национального статистического управления (НСУ).

В отчете «Коронавирус и экономика», опубликованном в понедельник, рассматриваются изменения социально-экономической ситуации в Монголии за последние восемь месяцев в результате воздействия глобальной пандемии COVID-19. Он охватывает инфляцию, деньги и займы, государственный бюджет, внутреннее производство, торговлю и услуги, а также транспортные услуги.

Валютные резервы на август составили 3,6 миллиарда долларов, увеличившись на 0,05% по сравнению с прошлым годом и на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя это предотвратило резкое обесценивание тугрика, НСУ рекомендует правительству Монголии увеличить экспорт и улучшить приток иностранной валюты, поскольку иностранные резервы ограничены.

«Доверие общества к тугрику напрямую влияет на устойчивость валюты. Сбережения в иностранной валюте составили 21,3 % от общего объема депозитов в августе 2019 года, но к концу августа 2020 года увеличились на 8,1 процентного пункта до 29,4%. Увеличение доли депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов свидетельствует об ослаблении доверия к тугрику со стороны физических и юридических лиц. Этот рост долларизации оказывает давление на обменный курс и повышение процентных ставок», - отмечается в отчете.

В качестве контрмеры долларизации парламент одобрил стратегию снижения процентных ставок в начале этого года, которая прекратила страхование долларовых сбережений и обложила их налогом.

В августе этого года средний обменный курс тугрика к доллару составил 2 849,11 тугриков за один доллар, что означает снижение стоимости тугрика на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В новом отчете подчеркивается, что снижение спроса на минеральные ресурсы из-за пандемии COVID-19 и замедление экономического роста в Китае привело к сокращению экспорта Монголии угля, медного концентрата, железной руды, цинкового концентрата и нефти.

По состоянию на август 2020 года общее промышленное производство в Монголии упало на 18,4% в годовом исчислении, при этом добыча полезных ископаемых снизилась на 25,5%, а экспорт и импорт упали на 16,9% и 15,6% соответственно. Индекс потребительских цен вырос на 2,1%, фискальные расходы и кредиты на 32,1%, а общий остаток просроченных кредитов увеличился на 15,6%. На просроченные кредиты сейчас приходится 11,3% от общего объема ссуд, а на просроченные ссуды - 6,5%.

Доходы от корпоративного подоходного налога и НДС, которые уплачиваются в государственный бюджет, снижались в отчетный период. Это указывает на то, что отечественные производители, торговцы и поставщики услуг сталкиваются с проблемами из-за пандемии, согласно отчету «Коронавирус и экономика». Большинство активных предприятий занимались торговлей и услугами.

В отчете показано, что доход от акцизного налога снизился из-за мер, предпринятых для предотвращения распространения COVID-19, в том числе сокращения рабочего времени развлекательных заведений и баров. Поступления от акциза на алкогольные напитки упали на 24,3 млрд тугриков (22,1%) в первой половине 2020 года.

По состоянию на август 2020 года дефицит бюджета достиг 2,6 трлн тугриков. На это повлияло замедление темпа роста китайской экономики, снижение спроса на горнодобывающее сырье, снижение бюджетных доходов и увеличение государственных расходов из-за мер, направленных на предотвращение вспышки COVID-19.

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