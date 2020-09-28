Монгольские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по математике в Санкт-Петербурге

CentralAsia (MNG) - В 2020 году в Санкт-Петербурге прошла 61-я Международная олимпиада по математике. Олимпиада проходит среди школьников старших классов. В последние годы в олимпиаде участвуют более 100 стран, представляющие пять континентов. Впервые за свою историю олимпиада прошла в дистанционном формате в связи с пандемией covid-19.

На Международной олимпиаде монгольские школьники завоевали четыре медали.

Они выиграли 1 золото, 2 серебра, 1 бронзу и 2 специальные награды. В результате монгольские школьники заняли 4-е место из 616 участников.





О. Мишээл, ученик 12 класса школы «Шинэ Монгол», принес 4-ю золотую медаль страны.

А.Нямдаваа и М.Өнөболд также завоевали серебряные медали, а Б.Хантушиг — бронзовую медаль. Специальные награды удостоены Б.Батсамбуу и Д.Энэрэлт.





Прогресс пандемии таков, что прибытие команд в Санкт-Петербург в сентябре 2020 года представляется крайне затруднительным. В связи с чем было принято решение о том, что ММО 2020 пройдет в дистанционном формате, а участники будут выполнять задания олимпиады 21-22 сентября, находясь в своих странах.

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