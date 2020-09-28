Узбекистан выразил обеспокоенность эскалацией напряжённости между Азербайджаном и Арменией

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана выразили крайнюю обеспокоенность эскалацией напряжённости в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Как отмечается в заявлении МИД Узбекистана, использование военной силы в ходе противостояния может привести к многочисленным человеческим жертвам с обеих сторон.

«Узбекская сторона, в качестве председательствующей в Содружестве Независимых Государств, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов в пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Азербайджан и Армению к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Азербайджан также ввел военное положение. Эксперты допускают дальнейшую эскалацию конфликта.

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Карабах, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.