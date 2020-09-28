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  28 сентября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 9646

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 93 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 27 сентября достигло 9646 человек, из них выздоровели 8430 пациентов, скончались 75 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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