На утро 28 сентября в Казахстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 107 775

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 сентября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 14;

- город Алматы - 6;

- Павлодарская область - 6;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Атырауская область - 4;

- Карагандинская область - 4;

- Актюбинская область - 2;



- Алматинская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- город Нур-Султан - 1;



- Жамбылская область - 1;

- Западно-Казахстанская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 775 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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