На утро 28 сентября в Казахстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 107 775

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 сентября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 14;
- город Алматы - 6;
- Павлодарская область - 6;
- Северо-Казахстанская область - 5;
- Акмолинская область - 4;
- Атырауская область - 4;
- Карагандинская область - 4;
- Актюбинская область - 2;
- Алматинская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- город Нур-Султан - 1;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 775 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения