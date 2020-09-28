За сутки в Узбекистане выявили 448 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки 27 сентября в Узбекистане зарегистрировано 448 случаев коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, за сутки по стране скончались 5 пациентов с коронавирусом, в результате чего общее количество достигло 459.

В Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкенте, Андижане, Самаркандской, Ферганской, Джизакской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Навоийской областях вылечились за прошедший день 507 больных.

В настоящее время из 55 401 пациента выздоровели 51 965 человек, а процент выздоровления составляет 94%.

Из 2977 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 725 находятся в тяжелом состоянии, а 299 — в критическом.