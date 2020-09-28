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  28 сентября 2020
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Под Волгоградом оставшихся на улице узбекистанцев приютили в мечети
Предыстория: «Мы любим вашу страну, но только чтобы в ней работать»: тысяча граждан Узбекистана ночуют на улице под Волгоградом

CentralAsia (UZ) -  27 сентября из города Волжского Волгоградской области уехала большая часть граждан Узбекистана, застрявших из-за коронавируса в России. Для оставшихся палаточный лагерь устраивать не собираются. Иностранцы спасаются от холода и голода в мечети, сообщило издание v1.ru.

"К сегодняшнему утру основная масса граждан Узбекистана уехала с волжского вокзала домой, на родину, — сообщает корреспондент издания. — Оставшихся, около 50 человек, разместили в мечети на острове Зелёном. Их принял имам. Предположительно, в Волжский могут продолжить съезжаться иностранцы. На вокзале ходят слухи, что МЧС готовит развернуть палаточный лагерь для попавших в непростую ситуацию узбеков".

В ГУ МЧС по Волгоградской области заверили, что разбивать лагерь не собираются.

— В планах управления устройства палаточного лагеря нет, — оперативно пояснили в пресс-службе ведомства. — Никаких соответствующих мероприятий не проводится.

Граждане Узбекистана после закрытия границ пытались уехать домой из Ростовской области, но по технологическим причинам РЖД не смогли организовать их отъезд домой из соседнего региона. В четверг узбеки стали организованно и своим ходом съезжаться в Волжский, где им пообещали специальный поезд.

Около 1000 мигрантов были вынуждены ночевать на вокзале города-спутника под присмотром стянутой в Волжский полиции. Первый поезд отправился в Узбекистан поздним вечером пятницы. Но все уехать не смогли.

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