Сразу после смены главы области открылась самая короткая дорога из Андижана в Фергану

CentralAsia (UZ) - Со сменой главы (хокима) Ферганской области Шухрата Ганиева убрали блокпосты на кратчайшей магистрали, соединяющей Ферганскую и Андижанскую области.

Как сообщает пресс-служба администрации Кувинского района, блокпосты на дорогах Кува-Асака и Шахрихан-Кува между районами сняты 26 сентября.

Согласно официальному сообщению, дорога открыта в связи с завершением ремонтных работ на седьмом километре автодороги Асака-Кува и пятом километре автодороги Шахрихан-Кува.

Однако жители, неоднократно жаловавшиеся на проблемы с дорогой, сообщали, что «дорога закрыта односторонним распоряжением главы Ферганской области Шухрата Ганиева».

Несмотря на ослабление карантинных ограничений по всей стране с 15 августа, трасса до сих пор оставалась закрытой.

В результате население и предприниматели, проезжающие между двумя густонаселенными городами долины, были вынуждены объезжать через пустыню Язъявана, стоимость проезда резко увеличилась, а для фермеров возникли серьезные трудности в торговле.

25 сентября Шухрат Ганиев, возглавлявший Ферганскую область с 2011 года, был переведен на должность заместителя премьер-министра по аграрному и продовольственному развитию.

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров назначен временно исполняющим обязанности главы Ферганской области.