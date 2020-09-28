В Монголии лечение проходят 8 пациентов с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии еще два пациента выздоровели от коронавируса и выписаны из больницы. За прошедшие сутки не выявлены новые случаи заражения Covid-19. Об этом сообщила начальник отдела раннего оповещения и реагирования Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Н.Сувдмаа.

«Оба пациента чувствуют себя хорошо. После выписки из больницы их разместят в санатории, где продолжат сдавать тесты на коронавирус и будут находиться под контролем медиков», - уточнила она.

За последние три дня были проведены 1626 тестов на коронавирус, все результаты отрицательные. На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 313 зараженных, из которых 305 выздоровели.







Коронавирус в Монголии

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