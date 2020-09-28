[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае заявили, что вакцина от коронавируса может появиться в продаже к концу года

CentralAsia (CA) -  Китайская инактивированная вакцина от коронавируса может появиться в продаже к концу года, заявили агентству РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.

«Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года», - сообщили в комитете.

Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавируса, при этом четыре из них находятся на третьем этапе тестов.

print
  • Под Волгоградом оставшихся на улице узбекистанцев приютили в мечети
  • Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей
  • Монголия репатриирует граждан из Европы из-за второй волны коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com