В Китае заявили, что вакцина от коронавируса может появиться в продаже к концу года

CentralAsia (CA) - Китайская инактивированная вакцина от коронавируса может появиться в продаже к концу года, заявили агентству РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире», - заявили в ведомстве.



Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.



«Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года», - сообщили в комитете.



Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавируса, при этом четыре из них находятся на третьем этапе тестов.