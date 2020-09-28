Шавкат Мирзиёев поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости.

27 сентября отмечается самый главный из всех официальных праздников Туркменистана — День независимости.

В этот день в 1991 году Верховный совет Туркменской Советской Социалистической республики принял Конституционный Закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан. С тех пор День независимости отмечался в стране каждый год 27 и 28 октября. С 2018 года решением Меджлиса Туркменистана его празднование перенесли на 27 сентября.