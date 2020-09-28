Понедельник 28 сентября объявлен выходным в Туркменистане
- Туркменистан, общество
- 11:14, 28 сентября 2020
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CentralAsia (TM) - Согласно Указу президента Туркменистана, выходной день (в 2020 – это воскресенье), который выпадает на День независимости – переносится на понедельник. Таким образом, выходной с 27 сентября 2020 перенесен на понедельник 28 сентября 2020.
Как отмечается в документе, данный указ должен быть исполнен всеми учреждениями, предприятиями, организациями, как государственными, так и частными.
27 сентября страна отпраздновала День независимости республики.