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  28 сентября 2020
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Понедельник 28 сентября объявлен выходным в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Согласно Указу президента Туркменистана, выходной день (в 2020 – это воскресенье), который выпадает на День независимости – переносится на понедельник. Таким образом, выходной с 27 сентября 2020 перенесен на понедельник 28 сентября 2020.

Как отмечается в документе, данный указ должен быть исполнен всеми учреждениями, предприятиями, организациями, как государственными, так и частными.

27 сентября страна отпраздновала День независимости республики.

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