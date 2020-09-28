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  28 сентября 2020
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В столице Туркменистана прошёл парад и салют ко Дню независимости

CentralAsia (TM) -  На центральной площади Ашхабада 27 сентября прошёл парад, посвящённый 29-й годовщине независимости Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители всех родов войск. В рамках автомобильной процессии были показаны достижения страны в различных областях, сообщили местные СМИ.

Праздничное утро началось с возложения цветов к Монументу независимости. После этого глава минобороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев выступил с докладом перед главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым. Получив команду президента, министр принял парад.

Торжественный смотр включал марш туркменских офицеров, солдат, курсантов. В рамках парада были продемонстрированы различные виды техники вооружённых сил страны, а именно бронированные машины Land Rover с противотанковыми ракетами, миномётами и пулемётами; самоходные противотанковые ракетные комплексы КАРАКАЛ; военные вертолёты и самолёт Diamond-42, используемый для разведки.

Автоплатформы, последовавшие за парадом, показали достижения туркменского народа в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникации, сельского хозяйства, текстильной и химической промышленности.

По случаю 29-й годовщины независимости Бердымухамедов обратился к соотечественникам и отметил, что реформы, проводимые в стране, служат великим и благородным целям.

Праздничный фейерверк в честь празднования 29-й годовщины независимости Туркменистана завершил вечер.

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