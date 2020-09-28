[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В мире число жертв коронавируса превысило один миллион

CentralAsia (CA) -  В мире количество жертв коронавируса превысило один миллион человек. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этот порог преодолен в воскресенье. Но точные данные привести сложно из-за неполноты и противоречивости статистики в масштабах всей планеты.

А данные университета Джонса Хопкинса на утро 28 сентября показывают 996 695 случаев смерти от Covid-19, число заразившихся приближается к 33 миллионам.

Накануне в ВОЗ заявили, что число жертв коронавируса может достичь и двух миллионов, поскольку действенные вакцины могут стать широко доступными лишь через несколько месяцев в лучшем случае.

В мире на разных стадиях разработки находятся десятки таких препаратов, как минимум пять сертифицированы для ограниченного применения, но пока ни один из них не успел пройти фазу массового тестирования — лечения тысяч пациентов.

print
  • В Казахстане за сутки от Covid-19 выздоровели 70 человек
  • Ким Чен Ын отправил ответное послание президенту Монголии
  • Модный дом Fendi выпустил дизайнерские макароны. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com