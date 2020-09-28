В мире число жертв коронавируса превысило один миллион

CentralAsia (CA) - В мире количество жертв коронавируса превысило один миллион человек. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этот порог преодолен в воскресенье. Но точные данные привести сложно из-за неполноты и противоречивости статистики в масштабах всей планеты.

А данные университета Джонса Хопкинса на утро 28 сентября показывают 996 695 случаев смерти от Covid-19, число заразившихся приближается к 33 миллионам.

Накануне в ВОЗ заявили, что число жертв коронавируса может достичь и двух миллионов, поскольку действенные вакцины могут стать широко доступными лишь через несколько месяцев в лучшем случае.

В мире на разных стадиях разработки находятся десятки таких препаратов, как минимум пять сертифицированы для ограниченного применения, но пока ни один из них не успел пройти фазу массового тестирования — лечения тысяч пациентов.