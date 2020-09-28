Небоскреб в Абу-Даби окрасили в цвета флага Туркменистана

CentralAsia (TM) - Небоскреб Национальной нефтяной компании Абу-Даби окрасили в цвета Государственного флага Туркменистана по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби.

Высота небоскреба ADNOC в Абу-Даби составляет 342 метра, количество этажей ― 76.

ОАЭ ― давний и крупный торгово-экономический партнёр Туркменистана.

В честь 29-летия независимости Туркменистана цветами туркменского флага был подсвечен и знаменитый небоскреб «Бурдж-Халифа», а также телебашня Тбилиси.