Небоскреб в Абу-Даби окрасили в цвета флага Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 11:19, 28 сентября 2020
- Просмотров: 1064
- Обновлено: 11:20, 28 сентября 2020 English
CentralAsia (TM) - Небоскреб Национальной нефтяной компании Абу-Даби окрасили в цвета Государственного флага Туркменистана по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби.
Высота небоскреба ADNOC в Абу-Даби составляет 342 метра, количество этажей ― 76.
ОАЭ ― давний и крупный торгово-экономический партнёр Туркменистана.
В честь 29-летия независимости Туркменистана цветами туркменского флага был подсвечен и знаменитый небоскреб «Бурдж-Халифа», а также телебашня Тбилиси.