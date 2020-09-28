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  28 сентября 2020
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В Румынии проходят выборы в местные органы власти

CentralAsia (CA) -  В Румынии проходят выборы в местные органы власти, сообщает Euronews. По мнению наблюдателей, итоги нынешнего голосования во многом предвосхитят выборы парламентские, которые намечены на декабрь этого года.

Наибольшее внимание, конечно, привлекает голосование в Бухаресте. На пост мэра здесь претендуют сразу 18 кандидатов. Однако фаворитами считаются 48-летняя Габриэла Фиря от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и 50-летний Никушор Дан - формально независимый кандидат, однако его поддерживает правящая Национал-либеральная партия (НЛП) Румынии.

Именно это противостояние между СДП и НЛП многие эксперты считают ключевым с точки зрения определения политических симпатий румынского электората.

Выборы проходят на фоне пандемии. Изначально они должны были пройти еще в июне, но были перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На избирательных участках введен строгий протокол: на входе избирателям измеряют температуру, также они должны быть в защитных масках и соблюдать дистанцию.

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