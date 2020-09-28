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  28 сентября 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 192 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 28 сентября количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 55 593 (+192). По данным Минздрава, все новые случаи выявлены среди тех, кто контактировал с больными: 147 – в Ташкенте, 35 – в Наманганской области, 9 – в Кашкадарьинской области, 1 – в Ташкентской области.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 51 965 человек (94%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 460.

В больницах республики проходят лечение 3168 пациентов.

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