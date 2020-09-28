Ангела Меркель тайно посещала Навального в немецкой клинике, - СМИ

// Christophe Gateau / dpa

CentralAsia (CA) - Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в его больничной палате в берлинской клинике «Шарите», заявило немецкое издание Spiegel.



Необычным жестом подчеркнула канцлер Ангела Меркель солидарность федерального правительства с Алексеем Навальным, отмечает издание.



По информации Der Spiegel, канцлер посетила российского оппозиционного политика в условиях полной секретности. Тайный визит к Навальному — очередной знак того, насколько сильно канцлер вступается за Навального и не готова оставлять это дело без последствий. То, что канцлер лично посетила оппозиционного политика, вероятно, является сигналом в адрес российского правительства о том, что Берлин не намерен идти на уступки в этом деле и планирует выявить действительные причины и факты, пишет издание.



Вскоре после первых сообщений об отравлении Навального во время его предвыборной поездки по Сибири Меркель лично выступила за то, чтобы оппозиционного политика можно было транспортировать в Германию для лечения.

