Туркменистан очередным чартером вывезет своих граждан из Беларуси

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменские авиалинии» 28 сентября планирует выполнить чартерный рейс для вывоза туркменских граждан из Беларуси в Туркменистан.

Как сообщили местные СМИ, данный рейс организуется по распоряжению правительства Туркменистана.

Все приехавшие граждане должны будут пройти двухнедельный карантин.

Туркменистан продолжает работу по организации вывоза своих граждан, находящихся за рубежом. Ранее правительство Туркменистана организовало чартерные рейсы в международный аэропорт Туркменабата из Турции, России, Беларуси и Индии для возвращения своих граждан, не сумевших ранее вернуться по причине начала пандемии. Наземным путём из Узбекистана на Родину вернулись 120 граждан Туркменистана.