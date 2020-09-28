[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан очередным чартером вывезет своих граждан из Беларуси

CentralAsia (TM) -  Авиакомпания «Туркменские авиалинии» 28 сентября планирует выполнить чартерный рейс для вывоза туркменских граждан из Беларуси в Туркменистан.

Как сообщили местные СМИ, данный рейс организуется по распоряжению правительства Туркменистана.

Все приехавшие граждане должны будут пройти двухнедельный карантин.

Туркменистан продолжает работу по организации вывоза своих граждан, находящихся за рубежом. Ранее правительство Туркменистана организовало чартерные рейсы в международный аэропорт Туркменабата из Турции, России, Беларуси и Индии для возвращения своих граждан, не сумевших ранее вернуться по причине начала пандемии. Наземным путём из Узбекистана на Родину вернулись 120 граждан Туркменистана.

print
  • В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 38 человек
  • Под Волгоградом оставшихся на улице узбекистанцев приютили в мечети
  • В чем опасность праздников и вечеринок во время пандемии коронавируса?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com