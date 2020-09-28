В чем опасность праздников и вечеринок во время пандемии коронавируса?

CentralAsia (CA) - Локальные вспышки пандемии часто становятся следствием вечеринок или больших семейных торжеств, проходящих в закрытых помещениях или даже на открытом воздухе. Поцелуи, объятия, живые беседы в кругу родственников, друзей и знакомых, песни и танцы. Все эти ритуалы наполняют нашу жизнь смыслом, и многие не хотят отказываться от них даже во времена коронавируса.

С первых же месяцев пандемии ученые смогли установить, что предшествовало большинству крупных вспышек коронавируса по всему миру. Отправными точками распространения инфекции стали, к примеру, богослужения, клубные вечеринки и танцевальная школа в Южной Корее, бар на лыжном курорте Ишгль в австрийских Альпах и карнавальные шествия в немецком городе Хайнсберге, который считается первым очагом распространения коронавируса в Германии, сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle.

Во всех этих случаях распространение инфекции происходило практически по одному и тому же сценарию: кто-то из участников мероприятия заражал десятки окружавших его людей, те в свою очередь — десятки других, а далее число инфицированных начинало расти в геометрической прогрессии.

Во многих странах мероприятия с большим количеством участников до сих пор запрещены, однако для некоторых клубов или баров это не становится препятствием для проведения вечеринок, участники которых не придерживаются необходимых мер социального дистанцирования.

Люди хотят быть в обществе, видеться с друзьями и родственниками, посещать концерты и спортивные соревнования, некоторые уже сейчас с нетерпением ждут рождественских праздников и Нового года. Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Но с наступлением холодов большинство встреч и мероприятий будут происходить в закрытых помещениях, а это означает, что вероятность локальных вспышек инфекции снова возрастет.

Суперносители или суперраспространители вируса — так эпидемиологи называют инфицированных, которые могут заразить много людей. Это происходит, например, когда человек не знает, что инфицирован, и переносит COVID-19, вызываемый коронавирусом, бессимптомно. При этом не играют роли ни возраст, ни пол, ни национальность человека.

Суперноситель заражает других, сам того не зная. Если он болен и симптомов нет, он может заразить сразу нескольких человек, находясь с ними непродолжительное время в одном помещении. Идеальными условиями для этого становятся мероприятия с большим количеством участников. Установлено также, что некоторые люди могут распространять больше вирусов: возможно, это связано с особенностями их иммунной системы или распределением вирусных рецепторов в организме.

Кто именно стал суперраспространителем, удается выяснить не всегда. Японский вирусолог Хитоши Ошитани исследовал причины возникновения 61 локальной вспышки инфекции, в ходе которых заразились более трех тысяч человек. Он проанализировал пути распространения вируса в ресторанах, концертных залах и фитнес-студиях — местах, где с наибольшей вероятностью можно заразиться вирусом.

Выводы, сделанные ученым, позволили составить портрет типичного суперраспространителя. В соответствии с ними, в большинстве случаев ответственность за распространение вируса несут молодые женщины в возрасте до 30 лет, у которых заражение вирусом проходит бессимптомно. Почему суперносителями становятся именно они, Ошитани объяснить не смог. Очевидно было другое: заражение вирусом в основном происходило в ночных клубах, барах или на вечеринках - местах с большим скоплением людей в закрытом пространстве.

Принимая решение об ограничительных мерах, ученые обычно руководствуются двумя факторами: скоростью распространения вируса и количеством инфицированных. Один из самых важных показателей — это коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как R. При значении коэффициента R 2 один инфицированный человек заражает двух других. Eсли коэффициент R меньше единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека. Таким образом, цель ограничения социальных контактов состоит в том, чтобы удержать значение коэффициента R на уровне ниже единицы.

Другой важный показатель — так называемый коэффициент K, который отображает, как часто происходят случаи заболевания и где происходят его вспышки. Разумеется, чем ниже оба эти коэффициента, тем лучше.

Согласно исследованиям, большая часть зараженных коронавирусом почти никого не заражает. Заражает незначительная часть суперраспространителей. И это хорошая новость, поскольку понимание этого позволяет более целенаправленно контролировать распространение инфекции.

Выявить и изолировать каждого суперносителя очень сложно из-за отсутствия симптомов. Но можно контролировать обстоятельства, которые сопутствуют масштабному распространению инфекции. Если отказаться от проведения крупных семейных торжеств и праздников, спортивных мероприятий, концертов, посещений баров и клубов и при этом пользоваться защитными масками и соблюдать правила социального дистанцирования, повторного локдауна удастся избежать. Тогда предприятия, магазины, школы и детские сады по-прежнему будут работать даже в холодное время года, которое традиционно сопровождается вспышками простудных заболеваний и гриппа. И это избавит всех нас от еще более драматических экономических и социальных последствий.