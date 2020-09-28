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  28 сентября 2020
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В Монголии экоцементный завод аймака Ховд удовлетворит потребности западного региона

CentralAsia (MNG) -  Строительство Ховдского экоцементного завода с проектной мощностью 300 тысяч тонн в год завершено на 60 процентов. Группа во главе со спикером Великого государственного хурала Монголии Г.Занданшатаром недавно посетила строительную площадку в сомоне Буянт аймака Ховд.

Десять местных компаний с 450 сотрудниками строят 32 отдельные строения большого проекта. Завод может поставлять цемент по низкой цене в пять западных аймаков, которые покупают цемент в два раза дороже в Улан-Баторе из-за годового потребления в общей сложности около 220 тысяч тонн цемента.


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Также ожидается, что завод снизит цены на квартиры на 30-40 процентов, создаст 2000 новых рабочих мест, улучшит условия жизни граждан и откроет возможности для крупных проектов развития. В частности, с открытием завода средняя цена на квартиру в западном регионе снизится с 1,1 миллиона тугриков (примерно $386) за квадратный метр до 850-870 тысяч тугриков (примерно $298 - 305).


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