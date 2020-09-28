Азербайджан объявил частичную мобилизацию из-за вооруженного конфликта с Арменией

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - В Азербайджане объявили частичную мобилизацию на фоне обострения карабахского конфликта. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, сообщили агентству РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее непризнанная Нагорно-Карабахская республика и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Баку заявляли, что азербайджанская армия укомплектована и необходимости в мобилизации нет.



Об обострении ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно утром 27 сентября.



Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.