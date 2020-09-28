[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Азербайджан объявил частичную мобилизацию из-за вооруженного конфликта с Арменией
// РИА Новости

CentralAsia (CA) -  В Азербайджане объявили частичную мобилизацию на фоне обострения карабахского конфликта. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, сообщили агентству РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее непризнанная Нагорно-Карабахская республика и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Баку заявляли, что азербайджанская армия укомплектована и необходимости в мобилизации нет.

Об обострении ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно утром 27 сентября.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Новости по теме:

print
  • Шавкат Мирзиёев поздравил президента Туркменистана с Днём независимости
  • Навальный рассказал о приезде Ангелы Меркель в больницу
  • В Казахстане за сутки от Covid-19 выздоровели 70 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com