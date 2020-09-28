Узбекистан и Таджикистан обсудят вопрос возобновления авиасообщения

CentralAsia (TJ) - Представительная делегация правительства Узбекистана, в которую вошли руководители почти всех министерств и ведомств сегодня, 28 сентября, приехала в Душанбе, об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Правительственную делегацию сопровождают большая группа узбекских бизнесменов, которые завтра примут участие в таджикско-узбекском бизнес форуме.

Сегодня в профильных министерствах и ведомствах Таджикистана пройдут встречи с представителями правительства Узбекистана, в рамках которых будут обсуждены вопросы открытия границ между двумя государствами и возобновления авиарейсов между Ташкентом и Душанбе, которые закрылись 16 марта из-за коронавирусной пандемии.

Стороны также сегодня обсудят развитие и наращивание сотрудничества двух государств в сферах экономики, финансов, энергетики, культуры, образования, транспорта, торговли, туризма, промышленности, науки.

Сам премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приедет в Душанбе завтра и станет первым главой правительства иностранного государства, который посещает Таджикистан после возникновения коронавирусной инфекции.

Арипов помимо участия в работе заседания межправкомиссии, посетит таджикско-узбекский бизнес-форум, проведет встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром республики Кохиром Расулзода.

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