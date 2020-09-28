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  28 сентября 2020
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В России впервые за долгое время ежедневный прирост зараженных Covid-19 превысил отметку в 8 тысяч

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 8135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 200 (27,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 159 573 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 45,4 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 308 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224 240 человек.

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