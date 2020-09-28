[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки от коронавируса в России скончался 61 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 61 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 16 и Республике Дагестан – 7.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 385 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 1 159 573 человек, из них выздоровели 945 920 человек, под медицинским наблюдением остаются 224 240 пациентов.

Новости по теме:

print
  • В столице Туркменистана прошёл парад и салют ко Дню независимости
  • На утро 27 сентября в Казахстане коронавирус выявлен у 64 человек
  • Туркменистан организует два вывозных рейса в Мюнхен


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com