За сутки от коронавируса в России скончался 61 человек

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 61 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 16 и Республике Дагестан – 7.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 385 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 1 159 573 человек, из них выздоровели 945 920 человек, под медицинским наблюдением остаются 224 240 пациентов.