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  28 сентября 2020
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ЕС выделил Узбекистану 2 млн евро на средств защиты для врачей

CentralAsia (UZ) -  Европейский Союз выделил более 2 миллионов евро на реализацию проекта, направленного на поддержку эффективных, оперативных и скоординированных мер реагирования на COVID-19 в Узбекистане.

Как сообщили в представительстве ЕС, проект, который будет реализован страновым офисом Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь, сфокусирован на обеспечении медицинских работников и персонала, непосредственно контактирующих с больными в медицинских учреждениях, средствами индивидуальной защиты.

В настоящее время практически все доступные средства индивидуальной защиты (СИЗ) в Узбекистане используются для работы, связанной с выявлением, сортировкой, тестированием, изоляцией и лечением случаев COVID-19. В связи с этим, медицинские работники, имеющие дело с пациентами, не относящимися к категории больных с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, остаются без средств защиты, например, в родильных домах, клиниках для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологиях, поликлиниках и т.д. Поэтому закупка рекомендованных ВОЗ средств индивидуальной защиты не только для медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID-19, но и для работников других медицинских служб и учреждений, имеет важное значение для сокращения масштабов распространения COVID-19.

"Медицинские работники – герои нашего времени, и мы должны принять меры для того, чтобы они могли безопасно работать, защищая нас. Этот проект является основной частью программы Team Europе стоимостью 36 миллионов евро, направленной на борьбу с пандемией в Узбекистане", – заявил Жасси Нарви, поверенный в делах Европейского Союза в Узбекистане.

Проект рассчитан на следующие два года.

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