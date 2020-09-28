В Туркменистане старшеклассников привлекли к сбору хлопка, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Фарапском районе Лебапского велаята старшеклассники в принудительном порядке начали участвовать сборе хлопка. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Лебапе.

«В Фарапе студенты 9-10-11 классов собирают хлопок каждый день. Они работают неполный рабочий день. Если учеба начинается в 13:00, они работают с 7:30 до 12:00. Если занятия начинаются в 7:30, они должны обязаны собирать хлопок с 13:00 до 19:30 вечера. Чиновники обещают 20 тенге за каждый 1 килограмм собранного хлопка», - сообщил 24 сентября корреспондент Азатлыка.

Ссылаясь на сотрудников бюджетных организаций, в том числе учителей, корреспондент сообщает, что причина привлечения студентов к сбору хлопка связана с нехваткой рабочих рук. Сотрудники местных госпредприятий направлены для сбора хлопка в другие районы, в Керки и Койтендаг.

"Из-за нехватки бюджетных работников в районе собирают учеников. Учащиеся школ 12, 18 и 23 школ в основном задействованы в сборе хлопка", сообщает корреспондент.

По его словам, солдаты пограничной крепости Фарап также участвуют в сборе хлопка: «Они делятся на 10 групп по 50 солдат и по очереди собирают хлопок. Они устанавливают мобильные палатки во всех деревнях Фараба и находятся на сборе хлопке с ночевкой".

В то же время корреспондент сообщает, что несмотря на мобилизацию рабочей силы для сбора урожая, на полях очень мало хлопка. «Из-за позднего посева, поля все еще не обработаны для сбора листьев хлопчатника. Хотя приближается октябрь, во многих районах хлопковые коробочки все еще остаются закрытыми», - сказал он.

Между тем корреспондент Радио Азатлык в Марыйском велаяте сообщает о продолжающемся сборе средств у населения на сбор хлопка. Бюджетники обязаны участвовать в сборе хлопка сами, либо оплачивать труд наемных работников.

«Если бюджетников обязали ездить каждый на сбор хлопка, то они должны платить по 30 манатов в день, если же их обязали ездить с ночевкой, тогда сумма составляет 500 манатов за 10-15 дней. Руководители ведомств сдают собранные деньги в местную администрацию", сообщает корреспондент Азатлыка, отметив, что на эти деньги муниципалитеты обязаны нанимать сборщиков хлопка для содействия фермерам.

При этом, по словам фермеров, беседовавших с корреспондентом Азатлыка, обратившимся в администрацию фермерам сообщают, что людей не хватает.

Сбор хлопка в Туркменистане начался 9 сентября в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах. В связи с климатическими условиями в северном Дашогузском велачте к сбору хлопка приступили 16 сентября. Традиционно президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов дает личное «благословение» на начало ежегодной хлопкоуборочной кампании.

Кроме того, на хлопковые поля были отправлены жители, задержанные на улицах за отсутствие медицинских масок. В стране, ношение масок является обязательным. При этом, по утверждениям властей, официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

В течение многих лет международные правозащитные организации группы, а также Государственный департамент США, критиковали использование Туркменистаном принудительного труда, включая детский труд.