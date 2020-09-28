В мире число зараженных коронавирусом превысило 33 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 33 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 28 сентября в мире зарегистрировано 33 082 994 случая заражения, скончались почти один миллион человек, выздоровели 22 миллиона пациентов.

Также этим утром в США число зараженных превысило 7 миллионов. Страна стоит на первом месте в мире по числу зараженных и скончавшихся. За США идет Индия — 6 млн, на третьем месте Бразилия — 4,7 млн.

На Центральной Азии по количеству случаев коронавируса лидирует Казахстан — более 107 тыс. человек, на втором месте Узбекистан — 55,5 тыс., затем Кыргызстан — 46,3 тыс., Таджикистан — 9,6 тыс. в Туркменистане официально подтвержденных случаев не зарегистрировано.