94-летний британский телеведущий установил рекорд в Инстаграме

Дэвид Аттенборо

CentralAsia (CA) - Знаменитый создатель документальных фильмов о природе британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо быстрее всех в мире набрал подписчиков в Инстаграме, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Книги.

94-летний Аттенборо за четыре часа набрал миллион подписчиков. В первом же посте он рассказывает о проблемах глобального потепления.

«Я работал на радио и телевидении в течение 60 лет, но я впервые в Инстаграме», - признался он.

Также в ролике ведущий напомнил, что мир в беде: континенты в огне, ледники тают, коралловые рифы умирают.

Свой аккаунт Дэвид Аттенборо ведет не сам. Ему помогают Коллин Батфилд и Джонни Хьюз, которые работали с ним над документальным фильмом Netflix «Жизнь на нашей планете». Они отметили, что для Аттенборо социальные сети — необычная среда обитания.

Предыдущий рекорд установила актриса Дженнифер Эннистон. Она зарегистрировалась в соцсети в октябре 2019 года и набрала миллион подписчиков за пять часов и 16 минут. До этого в списке рекордсменов значились футболист Дэвид Бекхэм и Папа Франциск.

На страницу Дэвида Аттенборо в Инстаграме можете перейти здесь, сейчас там более 4,5 млн подписчиков.