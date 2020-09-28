Навальный рассказал о приезде Ангелы Меркель в больницу

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил сообщение немецкого издания Spiegel о визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в берлинскую клинику «Шарите».

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал Навальный в Твиттере.



В понедельник немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что канцлер Германии «тайно» посетила Навального во время его лечения в клинике.