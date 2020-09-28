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  28 сентября 2020
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Навальный рассказал о приезде Ангелы Меркель в больницу
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Предыстория: Ангела Меркель тайно посещала Навального в немецкой клинике, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил сообщение немецкого издания Spiegel о визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в берлинскую клинику «Шарите».

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал Навальный в Твиттере.

В понедельник немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что канцлер Германии «тайно» посетила Навального во время его лечения в клинике.

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